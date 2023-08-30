Тарасова порадовалась новости о нахождении 16-летней фигуристки Горбачёвой

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Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова отреагировала на новости о том, что 16-летнюю российскую фигуристку Алину Горбачёву нашли в ТЦ Москвы.

Фото: CreativeCommons

Заслуженный тренер СССР обрадовалась тому, что чемпионка РФ по фигурному катанию среди юниоров жива.

"Очень рада! Человека искали, думали, что её нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм", — отметила Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Во вторник, 29 августа, появилась информация об исчезновении Горбачёвой в российской столице. Утверждалось, что девушку в последний раз видели 28 августа. Спасатели и волонтёры приступили к поисковым мероприятиям, позже отец спортсменки выехал в Москву, чтобы присоединиться к ним.

Однако накануне вечером фигуристку нашли в кинотеатре, расположенном в столичном ТЦ. По данным прокуратуры, девушка здорова. Почему Горбачёва не выходила на связь с родственниками, пока не уточняется.

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