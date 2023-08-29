История пропавшей 16-летней чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачёвой закончилась благополучно. Девушку нашли.
Как сообщает Telegram-канал 112, фигуристка Алина Горбачёва нашлась. С юной спортсменкой всё хорошо.
Выяснилось, что Алина пряталась в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении девушки совершено не было. Угроз для жизни и здоровья чемпионки нет.
Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Горбачёва пропала после конфликта с тренером.
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