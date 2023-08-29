Юную фигуристку Алину Горбачёву отыскали

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

История пропавшей 16-летней чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачёвой закончилась благополучно. Девушку нашли.

Фото: Clap-skate" by Maks Vasilev is licensed under

Как сообщает Telegram-канал 112, фигуристка Алина Горбачёва нашлась. С юной спортсменкой всё хорошо.

Выяснилось, что Алина пряталась в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении девушки совершено не было. Угроз для жизни и здоровья чемпионки нет.

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Горбачёва пропала после конфликта с тренером.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.