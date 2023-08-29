В Сети стали появляться подробности исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой. Сообщается, что она пропала после ссоры с тренером. Об этом пишет Telegram-канал "База".
По данным издания, 28 августа у девушки была тренировка по фигурному катанию в "Чкалов Арене". Она поссорилась с тренером около 18.00 часов и примерно через час вышла из спорткомлекса. У неё были с собой телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.
Пошла фигуристка в сторону Владимирской церкви, и зашла в парк на набережной. После этого её больше не видели.
На Покровской набережной сегодня были найдены вещи, принадлежавшие Горбачёвой. Её местонахождение пока неизвестно, к поискам подключились кинологи.
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