Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина заявили, что не стали бы менять гражданство ради выступлений в рамках международных турниров.
По словам Кацалапова, их долг состоит в том, чтобы оказывать поддержку отечественному спорту даже внутри государства. Он призвал не проявлять слабость перед теми, кто отстраняет спортсменов РФ от международных мероприятий.
Синицина подчеркнула: смена гражданства — выбор каждого отдельного спортсмена. Она добавила, что не хочет их судить.
"Но мы бы точно не стали так поступать", — отметила фигуристка в интервью сайту aif.ru.
Кроме того, Синицина уточнила, что всегда представляла Россию под её флагом и гимном. Как пояснила спортсменка, она намерена сохранить верность выбору.
На Олимпийских играх в Пекине Кацалапов и Синицина стали серебряными призёрами в танцах на льду.
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