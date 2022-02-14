Россияне Синицына и Кацалапов стали серебряными призёрами ОИ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали обладателями серебряных медалей в танцах на льду на Олимпийских Играх в Пекине. Их награда стала 18-й в копилке российской сборной.

Произвольный танец россиян получил от судей 131,66 балла. Всего за две программы сумма баллов Синицыной и Кацалапова составила 220,51.

Олимпийскими чемпионами в танцах на льду стала французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. За свой произвольный танец победители получили 136,15 балла, всего — 226, 98 балла, что стало мировым рекордом.

На третьем месте расположилась пара из США — Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. У них 130,89 балла за произвольный танец, и 218,02 — за оба проката.