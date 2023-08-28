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Более 2000 спортсменов и болельщиков примут участие в трейловом фестивале Тинькофф Rosa Wild Trail

2:54
Спорт

Соревнования пройдут в горах Сочи при поддержке АО Тинькофф Банк и круглогодичного горного курорта "Роза Хутор" с 8 по 10 сентября 2023 года.

Более 2000 спортсменов и болельщиков примут участие в трейловом фестивале Тинькофф Rosa Wild Trail
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Забег на "Роза Хутор" пройдет уже в пятый раз, и в этом году он получил общероссийский статус. В ходе соревнований будет проведен Чемпионат России по трейлу, в рамках которого участники смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд.

"Тинькофф Rosa Wild Trail — это отличная возможность продлить лето и провести активный отпуск с семьей или друзьями! Продуманная инфраструктура горных курортов Сочи, невероятно красивые горы, большой выбор развлечений и близость черноморского побережья сделают поездку комфортной и точно не дадут заскучать", — отмечает директор фестиваля Антон Жилин.

Участники и гости мероприятия смогут...

  • Попробовать свои силы на 2-дневных гонках: STAGE 25 (12+13 км) или STAGE 75 (20+50 км).
  • Принять участие в одном из 9 однодневных забегов: от 12 км с набором высоты 820 м до самого сложного ультра-трейла России протяженностью 180 км с набором высоты 13300 м и продолжительностью 48 часов, а также, в любимом гостями скоростном восхождении на вершину — Vertical KM.
  • Провести время с детьми, приняв участие в детской программе или став болельщиком на детском или подростковом забеге.
  • Посетить познавательные лекции и пообщаться с экспертами в области спорта и восстановления.
  • Оторваться на запоминающейся вечеринке в бассейне или просто расслабиться после забега в SPA-комплексе Sunshine Park в Горной Олимпийской деревне.
  • Принять участие в классах по йоге в лучах закатного солнца.
  • Встретить финишеров самых длинных дистанций под звуки камерного гитарного вечера.

Дистанции забегов, как и раньше, пройдут по самым живописным горным маршрутам курортов "Роза Хутор", "Газпром", Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка. Однако, сами маршруты, а также место старта и финиша изменятся: на этот раз стартово-финишная поляна фестиваля расположится на живописной Аллее Флагов на высоте 1170 м над уровнем моря.

Всех без исключения участников забегов ждет пакет с подарками от партнеров, а на финише каждый получит памятную медаль со стильным дизайном.

Подробная программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке: https://wildtrail.ru/rwt

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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