Более 2000 спортсменов и болельщиков примут участие в трейловом фестивале Тинькофф Rosa Wild Trail

Соревнования пройдут в горах Сочи при поддержке АО Тинькофф Банк и круглогодичного горного курорта "Роза Хутор" с 8 по 10 сентября 2023 года.
Забег на "Роза Хутор" пройдет уже в пятый раз, и в этом году он получил общероссийский статус. В ходе соревнований будет проведен Чемпионат России по трейлу, в рамках которого участники смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд.
"Тинькофф Rosa Wild Trail — это отличная возможность продлить лето и провести активный отпуск с семьей или друзьями! Продуманная инфраструктура горных курортов Сочи, невероятно красивые горы, большой выбор развлечений и близость черноморского побережья сделают поездку комфортной и точно не дадут заскучать", — отмечает директор фестиваля Антон Жилин.
Участники и гости мероприятия смогут...
Дистанции забегов, как и раньше, пройдут по самым живописным горным маршрутам курортов "Роза Хутор", "Газпром", Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка. Однако, сами маршруты, а также место старта и финиша изменятся: на этот раз стартово-финишная поляна фестиваля расположится на живописной Аллее Флагов на высоте 1170 м над уровнем моря.
Всех без исключения участников забегов ждет пакет с подарками от партнеров, а на финише каждый получит памятную медаль со стильным дизайном.
Подробная программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке: https://wildtrail.ru/rwt
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