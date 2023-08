Конор Макгрегор заявил о своём новом бое

Your browser does not support the audio element.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, заявил, что он все еще надеется провести бой в декабре 2023 года, сообщает МатчТВ.

Фото: "File:Conor McGregor and Vladimir Putin.jpg" by Russian Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.