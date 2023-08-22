Конор Макгрегор заявил о своём новом бое

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, заявил, что он все еще надеется провести бой в декабре 2023 года, сообщает МатчТВ.

Фото: "File:Conor McGregor and Vladimir Putin.jpg" by Russian Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.

Исходно Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC в декабре, однако он не прошел обязательный допинг-тест. Поединок планировался в легком весе.

"Декабрь снова в деле" — написал ирландец в одной из социальных сетей.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года и потерпел поражение техническим нокаутом в поединке против американца Дастина Порье. После этого он продолжительное время восстанавливался от перелома ноги.

Общее количество побед ирландца в ММА составляет 22, при шести поражениях.

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