Конор Макгрегор заявил о своём новом бое

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, заявил, что он все еще надеется провести бой в декабре 2023 года, сообщает МатчТВ.
Исходно Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC в декабре, однако он не прошел обязательный допинг-тест. Поединок планировался в легком весе.
"Декабрь снова в деле" — написал ирландец в одной из социальных сетей.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года и потерпел поражение техническим нокаутом в поединке против американца Дастина Порье. После этого он продолжительное время восстанавливался от перелома ноги.
Общее количество побед ирландца в ММА составляет 22, при шести поражениях.
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