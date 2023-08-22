Вице-премьер Испании хочет отставки главы футбольной федерации из-за поцелуя капитана женской сборной

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лидер коалиции "Сумар" в Испании, вице-премьер и министр труда Йоланда Диас призвала президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса к уходу с поста. Эту информацию передаёт издание As.

Фото: FIFA Women's World Cup 2023, Global Look Press

После победы сборной Испании над командой Англии (1:0) 20 августа на чемпионате мира Хенивер Эрмосо, капитан женской национальной команды, получила медаль и поцелуй от Рубиалеса во время церемонии награждения.

"Мы продолжаем настаивать на отставке Рубиалеса, который преследовал и оскорбил женщину. Его оправдания совершенно бесполезны", — говорится в заявлении Диас.

Диас также подчеркнула, что чемпионки мира среди женщин стали жертвами гендерной дискриминации, осуждая неравные вознаграждения для женской и мужской национальных команд.

"Эта ситуация свидетельствует не только о неравенстве в спорте", — отметила вице-премьер. — "Это показывает, что в нашей стране еще предстоит сделать много работы, чтобы обеспечить равноправие между мужчинами и женщинами".

Ранее действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов. Министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал публичных извинений от главы RFEF. Сама Эрмосо назвала инцидент проявлением дружеских чувств и призвала не придавать ему большого значения. Лично Рубиалес признал свою неправоту, объяснив поцелуй эмоциональным порывом, лишённым злого умысла.

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