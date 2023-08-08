Все подробности о вскрытии тела бывшего вратаря московского ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина стали известны. Недавно Жанна, сестра ушедшего футболиста, поделилась результатами исследования, сообщает Lenta.ru.
Жанна Мандрыкина утверждает, что диагноз, который привел к трагической смерти ее брата, был подтвержден специалистами. Сердечная недостаточность стала причиной его ухода из жизни. Это подтверждает недавнее вскрытие.
6 августа Российский футбол потерял одного из своих великих спортсменов. Вениамин Мандрыкин, бывший вратарь ЦСКА, скончался от инфаркта. Его состояние ухудшилось настолько, что потребовалась реанимационная бригада для доставки его в больницу.
В 2010 году страшная авария поставила крест на дальнейшей карьере Мандрыкина. Перелом позвоночника лишил его способности двигаться, и он был прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, он продолжал сражаться и показывать выдающиеся результаты на поле.
Карьера Вениамина Мандрыкина в ЦСКА была исключительно успешной. Он принес команде три чемпионских титула и Суперкубок России. Кубок страны остался с командой четырежды благодаря его надежной защите ворот. Не только Российские, но и международные достижения были частью его богатой спортивной биографии, включая Кубок УЕФА.
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