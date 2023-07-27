Российская саблистка час ожидала рукопожатия от украинки на ЧМ по фехтованию

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Российская фехтовальщица протянула руку украинской спортсменке для рукопожатия, а та направила на неё рапиру.

Фото: фонд Росконгресс

После турнира по правилам ЧМ саблистки должны обменяться рукопожаниями. Без этой формальности бой считается незавёршённым.

Спортсменка из России Анна Смирнова хотела пожать руку украинской коллеге Ольге Харлан, однако та остановила её приближение остриём рапиры.

Россиянке пришлось час ждать, когда украинка согласится протянуть ей руку. Организаторы даже принесли фехтовальщице стул, чтобы той было удобнее дожидаться.

В итоге Смирнова удалилась с площадки без рукопожатия.

Ранее сообщалось, что тренера сборной России по шпаге уволили за побег фехтовальщиков в США.

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