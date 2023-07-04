Тренера сборной России по шпаге уволили за побег фехтовальщиков в США

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Старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова лишили должности за то, что он не уследил за сбежавшими в США фехтовальщиками, сообщает EADaily.

Фото: фонд Росконгресс

Глазунов рассказал, что решение о его увольнении принял президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Тренер считает, что наказали его за то, что в Америку уехали фехтовальщики Сергей Бида и Виолетта Храпина в США. Он заверил, что не знал об их намерениях покинуть страну.

"Видимо, они взяли билеты в один конец. С самими ребятами я на эту тему не общался, да и они со мной не связывались. Честно говоря, я не хочу в этом разбираться", — объяснил тренер.

Усугубляет дело то, что Бида является офицером Росгвардии, а Храпина — военнослужащей.

Сбежавшие спортсмены уже показали успехи за рубежом. Бида завоевал золотую медаль в командном турнире вместе с AMF.

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