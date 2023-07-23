ТАСС: Футболист "Зенита" разозлил своим поведением руководство клуба

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильский полузащитник Вендел, выступающий за футбольный клуб "Зенит", не прибыл в Санкт-Петербург без объяснения причин. Об этом развитии событий сообщает ТАСС, со ссылкой на сообщение журналиста Вена Касагранде.

Фото: https://premierliga.ru/media/photo/photo_20996.html

Ранее председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что Вендел в сопровождении своего агента скоро прибудет в Санкт-Петербург. Однако, по словам Касагранде, Вендел отказался возвращаться в расположение клуба по собственной воле, не объяснив причин своего решения. Любопытно, что агент игрока все же прибыл в Санкт-Петербург, как и планировалось. Такое поведение, предположительно, вызвало недовольство руководства "Зенита" и официальных лиц бразильского клуба "Фламенго", куда, по слухам, Вендел собирался перейти.

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ВЕНДЕЛ: «Хочу провести в Петербурге всю карьеру»