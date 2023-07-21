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ТАСС: ФИФА сняла санкции с "Родины"

0:39
Спорт

Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA сняла запрет с московского клуба "Родина", выступающего в Первой лиге Melbet, разрешив ему регистрировать новых игроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе столичного клуба Артема Лисовского.

ТАСС: ФИФА сняла санкции с "Родины"
Фото: google.com

18 июля было объявлено, что ФИФА запретила "Родине" регистрировать новых игроков в связи с жалобой словенского клуба "Браво" на трансфер защитника Мити Крижана.

В следующем матче, намеченном на 23 июля, "Родина" сыграет на выезде с новороссийской командой "Черноморец".

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Обзор матча «Родина» — «Сокол» | 1 тур МЕЛБЕТ-Первой Лиги
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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