Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA сняла запрет с московского клуба "Родина", выступающего в Первой лиге Melbet, разрешив ему регистрировать новых игроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе столичного клуба Артема Лисовского.
18 июля было объявлено, что ФИФА запретила "Родине" регистрировать новых игроков в связи с жалобой словенского клуба "Браво" на трансфер защитника Мити Крижана.
В следующем матче, намеченном на 23 июля, "Родина" сыграет на выезде с новороссийской командой "Черноморец".
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