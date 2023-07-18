Бах: правительство Франции не будет препятствовать участию россиян в Олимпиаде

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Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, проводимых в Париже. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сказав, что правительство Франции не станет препятствовать выступлению сборных из этих двух стран.

Фото: rsport.ria.ru

"Вы знаете, что правительство Франции и ее президент подписали декларацию G7, которая отражает и нашу позицию <…> Спортсмены с паспортами России и Белоруссии уже выступают на международных соревнованиях, так что я не вижу никаких проблем на данный момент".

Помимо этого, ранее исполнительный комитет МОК положительно отнесся к участию россиян и белоруссов в международных соревнованиях, только лишь назвав пару условий:

спортсмены должны быть в нейтральном статусе и выступать исключительно в индивидуальных категориях;

должны быть представлены те, у кого с начала специальной военной операции не наблюдалось публичных выступлений в поддержку конфликта на Украине;

категорически запрещено участие лиц, причастных к вооруженным силам или органам национальной безлпасности.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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