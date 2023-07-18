Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Члены комитета Европарламента призывают МУС к выдаче ордера на арест президента Белоруссии Лукашенко
Наргиз потребовала запретить поддержавшим СВО артистам выступать в странах СНГ: "Нельзя!"
Мэру Дрогобыча Львовской области Кучме и членам исполкома городского совета вручили повестки в военкомат
Врач Мухина рассказала, как "побороть" двойной подбородок
Как расширить сад: можно ли увеличить площадь сада
Теннисистка из Норвегии извинилась за выступление в паре с россиянкой на Уимблдоне
Житель Удмуртии должен возместить повреждение природного заказника на сумму свыше 1,2 миллиона рублей
Когда в России появится дешевая страховка ОСАГО
Один день в Ясиноватой — как выживают люди Донбасса

Бах: правительство Франции не будет препятствовать участию россиян в Олимпиаде

1:22
Спорт

Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, проводимых в Париже. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сказав, что правительство Франции не станет препятствовать выступлению сборных из этих двух стран.

Бах: правительство Франции не будет препятствовать участию россиян в Олимпиаде
Фото: rsport.ria.ru

"Вы знаете, что правительство Франции и ее президент подписали декларацию G7, которая отражает и нашу позицию <…> Спортсмены с паспортами России и Белоруссии уже выступают на международных соревнованиях, так что я не вижу никаких проблем на данный момент".

Помимо этого, ранее исполнительный комитет МОК положительно отнесся к участию россиян и белоруссов в международных соревнованиях, только лишь назвав пару условий:

  • спортсмены должны быть в нейтральном статусе и выступать исключительно в индивидуальных категориях;
  • должны быть представлены те, у кого с начала специальной военной операции не наблюдалось публичных выступлений в поддержку конфликта на Украине;
  • категорически запрещено участие лиц, причастных к вооруженным силам или органам национальной безлпасности.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Бах: правительство Франции не будет препятствовать участию россиян в Олимпиаде
Члены комитета Европарламента призывают МУС к выдаче ордера на арест президента Белоруссии Лукашенко
Почему опасно ставить на колеса авто декоративные болты и гайки
Наргиз потребовала запретить поддержавшим СВО артистам выступать в странах СНГ: "Нельзя!"
Мэру Дрогобыча Львовской области Кучме и членам исполкома городского совета вручили повестки в военкомат
Врач Мухина рассказала, как "побороть" двойной подбородок
Миниатюрными могут быть и растения
Как расширить сад: можно ли увеличить площадь сада
Теннисистка из Норвегии извинилась за выступление в паре с россиянкой на Уимблдоне
Житель Удмуртии должен возместить повреждение природного заказника на сумму свыше 1,2 миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников