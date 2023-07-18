Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, проводимых в Париже. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сказав, что правительство Франции не станет препятствовать выступлению сборных из этих двух стран.
"Вы знаете, что правительство Франции и ее президент подписали декларацию G7, которая отражает и нашу позицию <…> Спортсмены с паспортами России и Белоруссии уже выступают на международных соревнованиях, так что я не вижу никаких проблем на данный момент".
Помимо этого, ранее исполнительный комитет МОК положительно отнесся к участию россиян и белоруссов в международных соревнованиях, только лишь назвав пару условий:
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".