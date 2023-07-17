ITIA: теннисистка из США дисквалифицирована за допинг

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) приняло меры в отношении американской теннисистки Сидни Дорсил, дисквалифицировав ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ITIA.

Фото: REX/ Shutterstock

В ноябре 2022 года во время турнира в Перу Дорсил дала положительный результат на запрещенные вещества. В пробе было обнаружено присутствие болденона и его метаболитов. В связи с этим теннисистке было запрещено участвовать в любых турнирах до 12 января 2027 года.

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