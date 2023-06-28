ТАСС: Сборные Украины и Белоруссии будут разведены на Евро-2024

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Жеребьевка финальной стадии Чемпионата Европы УЕФА 2024 года разведет сборные Украины и Белоруссии. Эта информация содержится в регламенте жеребьевки, опубликованном пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду.

Фото: www.goal. com/tr/galeri-listesi/fifa-uelkeler-siralamasi-tuerkiye-kacinci-sirada-haziran/1wsjo6138xzgb1ixp494s8jfrh

В среду состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором был утвержден регламент жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы УЕФА 2024 года. В нем говорится, что на групповом этапе Босния и Герцеговина также будет отделена от Косово, Азербайджан — от Армении, а Испания — от Гибралтара. Это разделительное ограничение распространяется только на групповой этап финального турнира. Жеребьевка состоится 2 декабря 2023 года.

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