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Сборная Украины U21 оказалась в центре скандала на молодёжном ЧЕ-2023

1:09
Спорт

Сборная Украины U21 оказалась втянутой в скандал во время молодежного чемпионата Европы 2023 года. В матче с Хорватией (2:0), состоявшемся 21 июня, в игре приняли участие два игрока, не имевшие на это права. Это были полузащитник Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин.

Сборная Украины U21 оказалась в центре скандала на молодёжном ЧЕ-2023
Фото: www.goal. com/tr/galeri-listesi/fifa-uelkeler-siralamasi-tuerkiye-kacinci-sirada-haziran/1wsjo6138xzgb1ixp494s8jfrh

Проблема возникла из-за того, что оба игрока уже представляли старшую сборную Украины 19 июня, а 21 июня появились в составе молодежной сборной. Согласно правилам ФИФА, игрок может принимать участие как в матчах старшей, так и молодежной сборной, если между играми проходит не менее двух полных календарных дней.

Стоит отметить, что на нарушение регламента официально указала Румынская федерация футбола, которой УЕФА запретил выставлять на поле нескольких игроков из-за того же правила 48-часового перерыва. Однако УЕФА отказался комментировать ситуацию вокруг сборной Украины в ответ на запрос румынских футбольных чиновников.

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УКРАИНА ОБЫГРАЛА ХОРВАТИЮ НА ЕВРО / БЕЗУМНЫЙ ГОЛ КАЩУКА / ОБЗОР МАТЧА / ЕВРО-2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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