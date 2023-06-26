В аварии под Читой погиб молодой мастер спорта по боксу

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дорожная авария унесла жизнь Александра Швалова, 20-летнего российского боксера, мастера спорта России. Этот печальный инцидент произошел на трассе между Читой и Арахлеем, как сообщает Чита.ру со ссылкой на местную футбольную школу "Форвард".

Александр Швалов был неоднократным победителем и призером городских, межрегиональных и всероссийских соревнований и считался одним из самых перспективных местных бойцов.

В 2021 году на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР Б. Н. Никонорова он выполнил норматив мастера спорта России, выиграв четыре поединка. В 2022 году Швалову было присвоено звание мастера спорта.

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Александр Швалов стал победителем Всероссийского соревнования по боксу