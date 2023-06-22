Marca: фанаты "Реала" встретили игроков "Барселоны" расистскими оскорблениями

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Джеймс Ннаджи, центровой "Барселоны", подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков "Реала" перед третьим матчем финала чемпионата Испании, сообщает Marca.

Согласно источнику, когда автобус с игроками "Барселоны" прибыл в "Визинк-Центр — Паласио де Депортес" в Мадриде, там уже ждала толпа болельщиков "Реала". Фанаты бросали оскорбительные реплики в адрес игроков каталонского клуба, в частности, в адрес Джеймса Ннаджи, оскорбляя его на расовой почве.

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