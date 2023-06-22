New York Post: в Зал славы НХЛ не попал ни один россиянин

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Объявлены хоккеисты, которые будут введены в Зал славы НХЛ в 2023 году. Удивительно, но в список не попал ни один россиянин, как сообщает New York Post.

Фото: www.allaboutthejersey. com/2020/8/10/21361515/devils-in-the-details-8-10-20-three-picks-edition

Национальная хоккейная лига включила в Зал хоккейной славы четырех игроков. В список вошли три вратаря: голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, легенда "Калгари Флэймз" Майк Вернон и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тардиф.

Стоит отметить, что первоначально в список номинантов были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

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Русские хоккеисты заслужившие право находиться в Зале Славы НХЛ.