Объявлены хоккеисты, которые будут введены в Зал славы НХЛ в 2023 году. Удивительно, но в список не попал ни один россиянин, как сообщает New York Post.
Национальная хоккейная лига включила в Зал хоккейной славы четырех игроков. В список вошли три вратаря: голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, легенда "Калгари Флэймз" Майк Вернон и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тардиф.
Стоит отметить, что первоначально в список номинантов были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.