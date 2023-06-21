Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса

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Нападающий Криштиану Роналду из команды "Аль-Наср" и сборная Португалии провели матч отборочного раунда Евро-2024 против сборной Исландии 20 июня.

Роналду был включен в стартовый состав на матч с Исландией, что ознаменовало его появление на поле с первых минут. Эта игра стала для нападающего 200-м выходом за сборную, что является мировым рекордом.

Благодаря этому достижению Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему был вручен сертификат как первому футболисту в мире, сыгравшему 200 матчей за сборную.

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