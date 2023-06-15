Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката пострадавшей.
По данным источника, инцидент произошел во время матча финала NBA между командами Denver Nuggets и Miami Heat 9 июня. Сообщается, что Макгрегор заперся с женщиной в ванной комнате и принуждал ее к интимным действиям. Жертве удалось выбраться из ванной после того, как ирландский боец нанес ей несколько ударов.
TMZ также сообщает, что женщина сама пытается разрешить ситуацию с МакГрегором и в настоящее время не подает в суд.
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