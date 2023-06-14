Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов раскрыл планы РФС по организации товарищеского матча между сборной России и командой из Африки. В настоящее время РФС ведет переговоры с представителями двух стран.
Стоит отметить, что сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с российской сборной, который был запланирован на июнь. Правительство африканской страны запретило своей сборной играть против России. По плану Россия и Камерун должны были встретиться 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.