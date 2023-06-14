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Сборная России по футболу планирует провести матч с командой из Африки

0:39
Спорт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов раскрыл планы РФС по организации товарищеского матча между сборной России и командой из Африки. В настоящее время РФС ведет переговоры с представителями двух стран.

Сборная России по футболу планирует провести матч с командой из Африки
Фото: фото с официального сайта

Стоит отметить, что сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с российской сборной, который был запланирован на июнь. Правительство африканской страны запретило своей сборной играть против России. По плану Россия и Камерун должны были встретиться 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

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ВСЕ ГОЛЫ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ 2018
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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