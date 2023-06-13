Зарема Салихова: состав ЦСКА самый слабый за последние годы

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, проанализировала прошедший сезон для ЦСКА и заявила, что состав команды является самым слабым за последние годы. Кроме того, она отметила, что в армейском клубе есть только два выдающихся игрока по меркам РПЛ: нападающий Федор Чалов и вратарь Игорь Акинфеев.

Фото: metaratings. ru/news/zarema-salikhova-priznalas-chto-ne-ponimaet-perspektiv-tovarishcheskikh-matchey-sbornoy-rossii-1418378/

"Обидно пропустить такой ЦСКА вперёд, отдав им серебро и кубок. Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времён Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Суперкубок им не достанется", — заявила Салихова, которую цитирует Metaratings.

ЦСКА занял второе место в РПЛ, а "Спартак" — третье. Армейская команда выиграла Кубок России.

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ЗАРЕМА САЛИХОВА: о Федуне, «Спартаке» и российском футболе