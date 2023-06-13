"Реал" намерен подписать Киллиана Мбаппе

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Мадридский "Реал" готов побороться за подписание нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Footmercato.

Фото: "Твиттер" "Пари Сен-Жермен"

По данным источника, "Реал Мадрид" активно ищет центрального нападающего, и после того, как стало известно, что Мбаппе не планирует продлевать контракт с "ПСЖ", они могут включиться в гонку за французом.

Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес всегда был заинтересован в Мбаппе, и операция по его приобретению первоначально была запланирована на 2024 год. Однако, согласно последней информации, мадридский клуб может попытаться осуществить трансфер во время предстоящего летнего трансферного окна.

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