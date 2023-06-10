Завершился решающий стыковой матч за место в Российской Премьер-лиге, в котором встречались нижегородский "Пари НН" и московская "Родина". Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Победу одержала "Родина" со счетом 2:0. Нижегородский "Пари", выигравший в гостях со счетом 3:0, обеспечил себе место в Российской Премьер-лиге с общим счетом 3:2.
На восьмой минуте счет открыл нападающий гостей Иван Тимошенко. Хотя он не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади нижегородцев, он быстро пробил после спасения Артура Нигматуллина. На 24-й минуте "Родина" увеличила свое преимущество благодаря голу нападающего Амура Калмыкова, который реализовал угловой удар.
Нижегородский "Пари" занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В Первой лиге Melbet "Родина" заняла пятое место. Московская команда смогла принять участие в плей-офф, так как владикавказская "Алания", занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.
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