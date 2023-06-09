Арина Соболенко, белорусская теннисистка, которая в настоящее время занимает второе место в мире, не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Франции 2023 года после поражения от Каролины Муховой, занимающей 43-е место в мире.
В очень напряженном полуфинальном матче, который продолжался 3 часа 17 минут, Соболенко (2) уступила Муховой со счетом 6-7 (5-7), 7-6 (7-5), 5-7. Соболенко подала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. С другой стороны, Мухова подала шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и успешно реализовала все пять брейк-пойнтов, которые у нее были.
За свой первый титул "Большого шлема" Мухова встретится с Игой Свёнтек (Польша, 1).
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