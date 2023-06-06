Паоло Мальдини уволен из "Милана" после конфликта с руководством

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Паоло Мальдини, легендарная личность "Милана", и его правая рука, Рикки Массара, были уволены из клуба после напряженной встречи с владельцем Джерри Кардинале. Эта новость поступила от итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Фото: mavink. com/explore/AC-Milan-Maldini-2019

Встреча, которая состоялась в понедельник, 5 июня, должна была определить стратегию клуба на предстоящий сезон. Однако, по словам инсайдера, разговор проходил в напряженной атмосфере и закончился конфликтом между Мальдини и главой RedBird Кардинале. В результате Мальдини и его помощник Массара были уволены, что привело к полной трансформации структуры управления клубом, где Паоло отвечал за трансферы и переговоры по контрактам.

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