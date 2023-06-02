Зал славы баскетбола и нынешний аналитик Inside the NBA Шакил О'Нил в очередной раз игриво обратился к звездному сербскому центровому "Денвер Наггетс" Николе Йокичу на русском языке.
После первой игры финальной серии между "Денвером" и "Майами" Йокич был приглашен на интервью в программу Inside the NBA. Никола и эксперты были на съемочной площадке, но возникли технические трудности. Чтобы проверить связь, Шак сказал "спасибо" по-русски, что громким эхом отозвалось в наушнике Николы, испугав его.
Это не первый раз, когда О'Нил разговаривает с сербским игроком на русском языке. В сезоне 2021/2022 легендарный центровой также сказал "спасибо" Йокичу, что вызвало насмешки со стороны Николы и экспертов шоу.
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