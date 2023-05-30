Александр Волкановски вызвал в октагон Конора Макгрегора

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Австралийский боец смешанных единоборств и действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски бросил вызов бывшему чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

Фото: www.mmafighting. com/2022/4/28/23044978/mma-pound-for-pound-rankings-p4p-may-2022-alexander-volkanovski-breaks-up-three-kings-stranglehold

"Давай сделаем это в легком весе, Конор", — написал Волкановски на своей странице в социальной сети.

Волкановски ранее намекал, что хотел бы встретиться с Макгрегором, заявив, что Конор — единственный чемпион в полулегком весе, против которого он не дрался.

Последний бой Александра Волкановского состоялся в феврале против Ислама Махачева за звание чемпиона UFC в легком весе, где он проиграл единогласным решением. В общей сложности австралийский боец провел 27 профессиональных боев по смешанным единоборствам, одержав 25 побед.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

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