2 игроков Второй лиги пожизненно отстранили от футбола

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игроки "СКА-Хабаровск-2" Зиядхан Мамедов и Денис Деркунский были навсегда отстранены от футбольной деятельности, о чем было объявлено на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Фото: Соц.сети РФС

26 мая Комитет по этике РФС провел заседание, на котором обсуждалось наказание для игроков, участвующих в ставках на матчи. По итогам заседания оба вышеупомянутых игрока получили пожизненное отстранение от футбола.

Ранее, 26 апреля, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС окончательно запретил Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову, Зиядхану Мамедову и Гванзаву Магомедову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Такое решение было принято в связи с их причастностью к фальсификациям во время матча Второй лиги между белгородским "Салютом" и "СКА-Хабаровск-2", который состоялся 20 октября 2022 года. Результат матча был аннулирован, и хабаровскому клубу было засчитано поражение со счетом 0:3.

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