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Мадридский "Реал" может подписать Гарри Кейна

0:52
Спорт

Мадридский "Реал" изучает возможность приобретения английского нападающего Гарри Кейна у "Тоттенхэм Хотспур", как сообщает Cadena SER.

Мадридский "Реал" может подписать Гарри Кейна
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Согласно источнику, "Тоттенхэм" готов продать Кейна в предстоящее трансферное окно в связи с истечением срока его контракта с клубом в следующем году.

Посредник, связанный с агентом Кейна, контактировал с представителями мадридского "Реала", предлагая услуги английского игрока. В настоящее время руководство клуба рассматривает вариант приобретения форварда, а окончательное решение будет принято позже.

Стоит напомнить, что Кейн выразил желание покинуть "Тоттенхэм" по окончании текущего сезона. Интерес к нападающему проявляли такие клубы, как "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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