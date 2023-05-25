Украинская теннисистка отказалась пожать руку Варваре Грачевой на турнире во Франции

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Элина Свитолина, бывшая третья ракетка мира из Украины и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, отказалась пожать руку Варваре Грачевой, 44-й ракетке мира из России, после их четвертьфинального матча на турнире WTA-250 на глиняном корте в Страсбурге, Франция.

Фото: belluzo.blogspot. com/2021/09/elina-svitolina-needs-bounce-back.html

Напомним, что Свитолина (WC) вышла в полуфинал, обыграв Грачеву (6) со счетом 6-3, 6-4. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Грачева не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала только один брейк-пойнт. С другой стороны, Свитолина подала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В борьбе за место в финале турнира в Страсбурге Свитолина встретится с представительницей Франции Кларой Бурель.

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Elina Svitolina vs. Varvara Gracheva | 2023 Strasbourg Quarterfinal | WTA Match Highlights