Украинская теннисистка отказалась пожать руку Варваре Грачевой на турнире во Франции

Элина Свитолина, бывшая третья ракетка мира из Украины и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, отказалась пожать руку Варваре Грачевой, 44-й ракетке мира из России, после их четвертьфинального матча на турнире WTA-250 на глиняном корте в Страсбурге, Франция.
Напомним, что Свитолина (WC) вышла в полуфинал, обыграв Грачеву (6) со счетом 6-3, 6-4. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Грачева не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала только один брейк-пойнт. С другой стороны, Свитолина подала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов.
В борьбе за место в финале турнира в Страсбурге Свитолина встретится с представительницей Франции Кларой Бурель.
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