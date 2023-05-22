Мадридский "Реал" опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу недавнего инцидента с участием Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (0:1). Клуб подал жалобу в Генеральную прокуратуру Испании по поводу расистских оскорблений в адрес бразильского нападающего.
Статья 124 Конституции Испании обязывает прокуратуру содействовать отправлению правосудия для защиты закона и прав граждан и общества.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.