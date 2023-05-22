"Реал Мадрид" обратился в генпрокуратуру Испании из-за расизма в адрес своего игрока

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Мадридский "Реал" опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу недавнего инцидента с участием Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (0:1). Клуб подал жалобу в Генеральную прокуратуру Испании по поводу расистских оскорблений в адрес бразильского нападающего.

Фото: www.tellerreport. com/sports/2023-05-21-vinicius-receives-racist-insults-in-mestalla--ends-up-expelled-for-an-aggression-and-says-goodbye-with-gestures-of-%22a-segunda%22.BJxrr2J_H3.html

Статья 124 Конституции Испании обязывает прокуратуру содействовать отправлению правосудия для защиты закона и прав граждан и общества.

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