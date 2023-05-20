"Монако" потерял шансы на попадание в Лигу Чемпионов 23/24

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"Монако" не сможет финишировать выше четвертого места в текущем сезоне французской Лиги 1. После поражения от "Лиона" (1-3) в 36-м туре чемпионата Франции команда, в составе которой выступает российский полузащитник Александр Головин, потеряла даже теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Фото: anggisfavourite.blogspot. com/2021/02/paris-sg-contre-monaco-its-hard-to.html

"Монако" набрал 65 очков после 36 матчей, отставая на восемь очков от "Марселя", который в настоящее время занимает третью позицию. "Ланс" находится на два очка впереди, сохраняя надежду на прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов вместе с "ПСЖ". Кстати, "ПСЖ" может завоевать титул уже в эти выходные. Всем трем командам еще предстоит сыграть свои матчи 36-го тура, которые только начались.

Что касается "Монако", то им необходимо набрать два очка в оставшихся матчах против "Рейнса" (на выезде) и "Тулузы" (дома), чтобы гарантировать себе участие в Лиге Европы. В настоящее время они отстают от "Лилля" на пять очков.

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