20 мая на "Арене Рига" состоялся захватывающий матч Чемпионата мира по хоккею. В группе В соревновались команды Казахстана и Словакии. Победу в этой встрече одержали казахстанские хоккеисты. Основное время и овертайм закончились со счетом 3:3, но в перестрелке более меткими стрелками оказались казахстанцы.
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