Казахстан одержал победу над Словакией на ЧМ-2023 по хоккею

20 мая на "Арене Рига" состоялся захватывающий матч Чемпионата мира по хоккею. В группе В соревновались команды Казахстана и Словакии. Победу в этой встрече одержали казахстанские хоккеисты. Основное время и овертайм закончились со счетом 3:3, но в перестрелке более меткими стрелками оказались казахстанцы.

Фото: www.sb. by/articles/kazakhstantsy-pobedili-nemtsev-v-matche-predvaritelnoy-stadii-khokkeynogo-chm.html

В первом периоде Патрик Кох (Марек Хривик) забил гол, обеспечив Словакии преимущество.

(Марек Хривик) забил гол, обеспечив Словакии преимущество. Казахстанские игроки ответили тремя голами: Роман Старченко (Евгений Рымарев, Самат Данияр), Валерий Орехов (Никита Михайлис, Старченко) и Евгений Рымарев (Михайлис, Старченко), обеспечив комфортное преимущество своей команде.

(Евгений Рымарев, Самат Данияр), (Никита Михайлис, Старченко) и (Михайлис, Старченко), обеспечив комфортное преимущество своей команде. Однако в третьем периоде Словакия предприняла мощный рывок, сравняв счет благодаря голам Рихарда Паника (Хривик, Кох) и Павола Регенды (Хривик, Михал Иван).

(Хривик, Кох) и (Хривик, Михал Иван). Решающий гол в серии пенальти забил Никита Михайлис из Казахстана.

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Highlights | Kazakhstan vs. Slovakia | 2023 #IIHFWorlds