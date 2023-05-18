Александар Везенков выбран MVP Евролиги

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Александар Везенков, нападающий греческой команды "Олимпиакос", был признан самым ценным игроком сезона 2022/2023 Евролиги.

Фото: basketservisi. com/2022/10/22/2022-23-turkish-airlines-euroleague-4-haftanin-panoramasi-ve-oduller/

В течение этого сезона Везенков дважды признавался MVP месяца — в ноябре и феврале.

В 38 матчах Везенков в среднем набирал 17,2 очка и 6,8 передачи, а процент попадания с игры составил 53,7%, из-за дуги — 38,5%.

Напомним, что "Олимпиакос" вышел в "Финал четырех", который начнется завтра, 19 мая. В полуфинале греческая команда встретится с французской командой "Монако". В другом полуфинале встретятся испанские команды "Барселона" и "Реал Мадрид".

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Sasha Vezenkov | February MVP Showreel | Turkish Airlines EuroLeague