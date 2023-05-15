"Барселона" досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге

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За четыре тура до конца сезона "Барселона" официально закрепила за собой титул чемпиона испанской Ла Лиги.

Фото: www.standard.co. uk/sport/football/fc-barcelona-vs-galatasaray-prediction-kick-off-time-tv-live-stream-latest-team-news-h2h-results-europa-league-2022-preview-b986880.html?bcmt=1

После победы в каталонском дерби над "Эспаньолом" команда под управлением Хави Эрнандеса стала недосягаемой для своих ближайших последователей. Таким образом, "Барселона" завоевала свой 27-й титул чемпиона Испании, первый с 2019 года.

Напомним, что несколько часов назад "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 4:2 в 34-м туре испанской Ла Лиги. В команде Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Каунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За хозяев поля забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

"Барселона" набрала 85 очков в 34 турах, что делает ее недосягаемой для конкурентов. Разрыв между ними и "Реалом", занимающим второе место в таблице, составляет 14 очков. "Эспаньол", напротив, находится на последнем месте с 31 очком в 34 матчах. Они отстают от 17-го места в таблице на четыре очка.

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Барселона - чемпион Испании | Барселона - Эспаньол 4:2