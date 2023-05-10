Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Спартак" обратился в ЭСК РФС после матча с "Зенитом"
РВ: контратака ВСУ нарвалась на шквал огня ВС РФ и обернулась провалом у Авдеевки
Российский спортсменов отстранили от участия в соревнованиях из-за запрещённых стероидов
Женское "Динамо" выиграло чемпионат России по волейболу
Дандыкин: России хватит сил для нейтрализации угрозы Санкт-Петербургу со стороны НАТО
Камилла Рахимова проиграла Каролине Муховой на турнире по теннису в Риме
АКПП начал дергаться: из-а чего это происходит
Военэксперты объяснили, почему ВС РФ не начинают масштабное наступление на Украине
Suzuki продолжит работу в России: планы по адаптации в 2023 году

РФС объявил о реформе Второй лиги

1:10
Спорт

Российский футбольный союз (РФС) объявил о существенной перестройке турнира Второй лиги. Исполнительный комитет дал согласие на разделение лиги на два дивизиона — дивизион "А" и дивизион "Б".

РФС объявил о реформе Второй лиги
Фото: Соц.сети РФС

Согласно РФС, дивизион "А" будет состоять из 20 команд и будет проводиться по системе "осень-весна". Сезон будет разделен на два этапа: с июля или августа по ноябрь, а затем с марта по май-июнь. Дивизион "B" будет более многочисленным, в нем будет представлено более 60 клубов, и он будет проводиться по системе "весна-осень", начиная с марта и заканчивая ноябрем.

Переход на новый формат начнется в июле-августе 2023 года, а переходный турнир будет проводиться до ноября. Пресс-служба РФС заявила, что новый формат предоставит клубам больше возможностей играть с соперниками схожих способностей, что повысит качество игры. Кроме того, реструктуризация улучшит условия для развития молодых игроков и обеспечит более плавный путь в высшие лиги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Топ-5 голов Второй лиги | 27 неделя сезона 2022/23
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
Последние материалы
Женское "Динамо" выиграло чемпионат России по волейболу
Дандыкин: России хватит сил для нейтрализации угрозы Санкт-Петербургу со стороны НАТО
Камилла Рахимова проиграла Каролине Муховой на турнире по теннису в Риме
АКПП начал дергаться: из-а чего это происходит
РФС объявил о реформе Второй лиги
Военэксперты объяснили, почему ВС РФ не начинают масштабное наступление на Украине
Suzuki продолжит работу в России: планы по адаптации в 2023 году
Врач-терапевт Лаврищев перечислил гражданам РФ три опасных продукта на даче
Яна Поплавская: поставьте Пугачёву в короткой юбке на Красной площади и целуйте в прямом эфире
Певица Ольга Кормухина: SHAMAN поймёт, что его используют ради денег
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников