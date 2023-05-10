РФС объявил о реформе Второй лиги

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский футбольный союз (РФС) объявил о существенной перестройке турнира Второй лиги. Исполнительный комитет дал согласие на разделение лиги на два дивизиона — дивизион "А" и дивизион "Б".

Фото: Соц.сети РФС

Согласно РФС, дивизион "А" будет состоять из 20 команд и будет проводиться по системе "осень-весна". Сезон будет разделен на два этапа: с июля или августа по ноябрь, а затем с марта по май-июнь. Дивизион "B" будет более многочисленным, в нем будет представлено более 60 клубов, и он будет проводиться по системе "весна-осень", начиная с марта и заканчивая ноябрем.

Переход на новый формат начнется в июле-августе 2023 года, а переходный турнир будет проводиться до ноября. Пресс-служба РФС заявила, что новый формат предоставит клубам больше возможностей играть с соперниками схожих способностей, что повысит качество игры. Кроме того, реструктуризация улучшит условия для развития молодых игроков и обеспечит более плавный путь в высшие лиги.

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