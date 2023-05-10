Независимая группа по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU) недавно объявила, что Андрей Сильнов, золотой медалист Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту, получил еще один год дисквалификации за нарушение правил его первоначального отстранения.
Отстранение Сильнова начнётся 7 апреля 2025 года и связано с его участием во вручении наград во время юношеских легкоатлетических соревнований 11 августа 2021 года, о чем свидетельствует фотография, опубликованная в социальных сетях на следующий день. Сильнов уже отбывал четырехлетнюю дисквалификацию с 7 апреля 2021 года в связи с нарушением антидопинговых правил, и ему было запрещено участвовать в соревнованиях в любом качестве. Эта новость была обнародована на сайте AIU.
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