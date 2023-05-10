Серхио Бускетс может покинуть "Барселону" в ближайшее время из-за зарплаты

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

По сообщениям Marca, полузащитник футбольного клуба "Барселона" Серхио Бускетс принял решение покинуть команду. Ожидается, что официальное объявление будет сделано в ближайшее время, но Бускетс уже сообщил своим товарищам по команде о своем намерении уйти.

Фото: www.barcablaugranes. com/barcelona-la-liga/2023/5/7/23714573/are-barcelona-ready-for-a-world-without-sergio-busquets

Несмотря на то, что главный тренер Хави хотел, чтобы Бускетс остался, клуб был готов продлить с ним контракт только при условии сокращения его зарплаты на 30%, от чего Бускетс отказался. Однако есть вероятность, что Хави попытается убедить его остаться.

Бускетс, который прошел через молодежную академию клуба, играет за "Барселону" с 2008 года и трижды выигрывал Лигу чемпионов. Поскольку контракт игрока с клубом истекает в конце сезона, он может покинуть клуб на мажорной ноте, тем более что "Барселона" близка к победе в Ла Лиге и завоеванию титула в ближайшие выходные.

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Серхио Бускетс покинет Барселону в конце сезона