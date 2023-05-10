По сообщениям Marca, полузащитник футбольного клуба "Барселона" Серхио Бускетс принял решение покинуть команду. Ожидается, что официальное объявление будет сделано в ближайшее время, но Бускетс уже сообщил своим товарищам по команде о своем намерении уйти.
Несмотря на то, что главный тренер Хави хотел, чтобы Бускетс остался, клуб был готов продлить с ним контракт только при условии сокращения его зарплаты на 30%, от чего Бускетс отказался. Однако есть вероятность, что Хави попытается убедить его остаться.
Бускетс, который прошел через молодежную академию клуба, играет за "Барселону" с 2008 года и трижды выигрывал Лигу чемпионов. Поскольку контракт игрока с клубом истекает в конце сезона, он может покинуть клуб на мажорной ноте, тем более что "Барселона" близка к победе в Ла Лиге и завоеванию титула в ближайшие выходные.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.