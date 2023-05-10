Когда первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" подходил к концу, начался хаос, когда Альф-Инге Холанд, отец звездного нападающего "Сити" Эрлинга Холанда, был выдворен со стадиона "Сантьяго Бернабеу" сотрудниками службы безопасности. Свидетели утверждают, что г-н Холанд начал бросать еду в мадридских болельщиков, которые оскорбляли его, что заставило персонал стадиона вмешаться.
Этот инцидент только подлил масла в огонь и без того напряженного и ожесточенного полуфинального поединка, в котором обе команды борются за желанное место в финале Лиги чемпионов сезона 2022/2023. Второй матч состоится в Манчестере 17 мая, и болельщики с нетерпением ожидают, что матч обещает быть захватывающим.
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