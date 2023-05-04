Бывшая биатлонистка сборной Украины получила российское гражданство

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Алексей Нуждов, президент Федерации биатлона Московской области, сообщил, что Екатерина Бех, бывшая биатлонистка сборной Украины, получила российское гражданство. Как сообщил Нуждов "Матч ТВ", сегодня Бех получила официальное разрешение на получение гражданства и будет тренироваться с подмосковной командой под руководством Куваева и Спиридонова.

Фото: m.gazeta. ru/sport/news/2022/08/11/18308828.shtml

Стоит отметить, что Бех, двукратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы, родилась в Хабаровском крае и ранее представляла сборную России до 2018 года, когда перешла в сборную Украины. На фоне конфликта в Украине Бех переехала в Россию и теперь получила здесь гражданство.

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Биатлонистка вернулась в Россию из сборной Украины