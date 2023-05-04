Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Мама, ты была права": Орбакайте сделала заявление об Алле Пугачёвой и своих сыновьях
"Просто принцесса!": поклонники восхитились, как дочь Пугачёвой преобразилась вдали от матери
Фанаты "ПСЖ" устроили акцию протеста штаб-квартиры руководства клуба
РИА Новости: одним из агентов разведки Украины мог оказаться бизнесмен из Подмосковья
Олимпийская чемпионка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет
Виктор Онопко рассказал о мотивации футболистов играть за сборную России
Замглавы МИД Галузин предупредил Украину и Запад о печальных последствиях контрнаступления
Правительство РФ упростило процесс получения Fan ID для детей до 14 лет
Роман Павлюченко поделился историей о своём спасении президентом "Урала" от бандитов

Бывшая биатлонистка сборной Украины получила российское гражданство

0:47
Спорт

Алексей Нуждов, президент Федерации биатлона Московской области, сообщил, что Екатерина Бех, бывшая биатлонистка сборной Украины, получила российское гражданство. Как сообщил Нуждов "Матч ТВ", сегодня Бех получила официальное разрешение на получение гражданства и будет тренироваться с подмосковной командой под руководством Куваева и Спиридонова.

Бывшая биатлонистка сборной Украины получила российское гражданство
Фото: m.gazeta. ru/sport/news/2022/08/11/18308828.shtml

Стоит отметить, что Бех, двукратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы, родилась в Хабаровском крае и ранее представляла сборную России до 2018 года, когда перешла в сборную Украины. На фоне конфликта в Украине Бех переехала в Россию и теперь получила здесь гражданство.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Биатлонистка вернулась в Россию из сборной Украины
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

Покушение на Путина изменит характер СВО
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
Случайная находка: как распознать рак на ранних стадиях
В результате стрельбы в школе Белграда погибли девять человек
В результате стрельбы в школе Белграда погибли девять человек
Последние материалы
"Просто принцесса!": поклонники восхитились, как дочь Пугачёвой преобразилась вдали от матери
Фанаты "ПСЖ" устроили акцию протеста штаб-квартиры руководства клуба
Бывшая биатлонистка сборной Украины получила российское гражданство
РИА Новости: одним из агентов разведки Украины мог оказаться бизнесмен из Подмосковья
Олимпийская чемпионка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет
Виктор Онопко рассказал о мотивации футболистов играть за сборную России
Замглавы МИД Галузин предупредил Украину и Запад о печальных последствиях контрнаступления
Правительство РФ упростило процесс получения Fan ID для детей до 14 лет
Роман Павлюченко поделился историей о своём спасении президентом "Урала" от бандитов
В Киеве и Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, работают системы ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников