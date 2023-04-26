Мария Каменева: "лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать"

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Чемпионка Европы и мира Мария Каменева в интервью "Спорт-Экспрессу" высказала свое мнение о возможности участия в Олимпиаде 2024 года и других крупных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

Вариант допуска индивидуальных заявок от россиян под нейтральным статусом был предложен МОК в марте.

"В Токио мы тоже выступали под нейтральным статусом. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это мое личное мнение — тут каждый решает сам", — сказала Каменева.

Стоит отметить, что в настоящее время российские пловцы отстранены от участия в любых соревнованиях под эгидой FINA до дальнейшего уведомления. Последние рекомендации МОК в адрес FINA были приняты во внимание, но прежние ограничения в отношении России и Беларуси не были отменены.

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