Леброн Джеймс снова соврал — на этот раз в Интернете

Звездный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс получил множество сообщений от пользователей, которые высмеивают его за невыполнение обещания. Ранее Джеймс заявил, что не будет платить 5 долларов за подписку в Twitter* и, как следствие, вскоре лишится синей галочки. Однако галочка по-прежнему присутствует на его аккаунте.
Вот некоторые комментарии фанатов:
- "ЛеБрон платит за синюю галочку в Твиттере и тем самым разрушает надежды Лейкерс на победу в чемпионате?".
- "Он просто откровенно солгал, сказав, что не будет платить, но на самом деле он заплатил".
- "Ну, Леброна снова поймали на лжи".
- "Он лгал и раньше, но эта ложь — одна из самых смешных".
Ранее сообщалось, что с 1 апреля Twitter уберет синие галочки, которые использовались для верификации аккаунтов пользователей. Вместо этого сервис предложил пользователям возможность платить фиксированную ежемесячную плату за специальную подписку, чтобы сохранить галочку.
*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ
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