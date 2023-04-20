Леброн Джеймс снова соврал — на этот раз в Интернете

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Звездный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс получил множество сообщений от пользователей, которые высмеивают его за невыполнение обещания. Ранее Джеймс заявил, что не будет платить 5 долларов за подписку в Twitter* и, как следствие, вскоре лишится синей галочки. Однако галочка по-прежнему присутствует на его аккаунте.

Вот некоторые комментарии фанатов:

"ЛеБрон платит за синюю галочку в Твиттере и тем самым разрушает надежды Лейкерс на победу в чемпионате?".

"Он просто откровенно солгал, сказав, что не будет платить, но на самом деле он заплатил".

"Ну, Леброна снова поймали на лжи".

"Он лгал и раньше, но эта ложь — одна из самых смешных".

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Twitter уберет синие галочки, которые использовались для верификации аккаунтов пользователей. Вместо этого сервис предложил пользователям возможность платить фиксированную ежемесячную плату за специальную подписку, чтобы сохранить галочку.

*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ

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