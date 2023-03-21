Российский футбол не слишком сильно деградировал после отстранения команд от международных соревнований. Такое мнение высказал Вячеслав Колосков.
Почётный президент Российского футбольного Союза согласился с тем, что отстранение российских команд от еврокубков рождает некоторое торможение при развитии национального чемпионата. Но существенной деградации Колосков не видит. Нет пока и официальной информации по поводу возобновления участия наших команд в международных соревнованиях. Колосков отметил положительный момент хотя бы в том, что такие переговоры уже ведутся.
"Я не вижу большой деградации российского футбола, — заявил он в беседе с РБК-спорт. — Клубы играют неплохо, я с удовольствием смотрю наш чемпионат. Может, потому что присутствуют высококвалифицированные иностранцы, но игры у нас хорошие, напряжённые, футболисты у нас мастеровитые. Есть определенное торможение, поскольку встречи сборных команд и участие в еврокубках дают дополнительный стимул для развития клубов и самих футболистов. В этом плане торможение очевидное".
Российский футбольный союз ведёт переговоры с ФИФА и УЕФА о возобновлении участия наших команд в международных турнирах. Такую информацию ранее озвучивал глава РФС Денис Рогачёв. Отстранение российских команд произошло 28 февраля 2022 года.
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