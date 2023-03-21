Вячеслав Колосков не видит деградации российского футбола после отстранения команд от соревнований

Российский футбол не слишком сильно деградировал после отстранения команд от международных соревнований. Такое мнение высказал Вячеслав Колосков.

Почётный президент Российского футбольного Союза согласился с тем, что отстранение российских команд от еврокубков рождает некоторое торможение при развитии национального чемпионата. Но существенной деградации Колосков не видит. Нет пока и официальной информации по поводу возобновления участия наших команд в международных соревнованиях. Колосков отметил положительный момент хотя бы в том, что такие переговоры уже ведутся.

"Я не вижу большой деградации российского футбола, — заявил он в беседе с РБК-спорт. — Клубы играют неплохо, я с удовольствием смотрю наш чемпионат. Может, потому что присутствуют высококвалифицированные иностранцы, но игры у нас хорошие, напряжённые, футболисты у нас мастеровитые. Есть определенное торможение, поскольку встречи сборных команд и участие в еврокубках дают дополнительный стимул для развития клубов и самих футболистов. В этом плане торможение очевидное".

Российский футбольный союз ведёт переговоры с ФИФА и УЕФА о возобновлении участия наших команд в международных турнирах. Такую информацию ранее озвучивал глава РФС Денис Рогачёв. Отстранение российских команд произошло 28 февраля 2022 года.

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