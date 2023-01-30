Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гарик Мартиросян рассказал о последней встрече с Иваном Ургантом: "Конкретно сейчас не общаюсь"
Авторы Sohu описали план России по наказанию Японии: "Грядёт настоящая месть"
Реабилитолог: при головокружении нужно обеспечить поток свежего воздуха и дать воды
Косметолог: утренние отёки появляются от недостатка сна и стресса
Зеленский заявил, что Россия начала реванш
Львов вовсю готовится к "переезду" в Европу
Макфол: Киев рискует не получить денег от США, если конфликт затянется
В Музее истории Екатеринбурга назвали россиян "колонизаторами"
Страна.ua: у Вашингтона больше нет доверия к Зеленскому

Польша создаст коалицию против участия России в Олимпиаде-2024

Спорт

Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх, которые должны пройти в 2024 году в Париже.

Польша создаст коалицию против участия России в Олимпиаде-2024

По его словам, если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на Олимпиаду, Польша и другие страны "могут выдвинуть ультиматум".

Олимпийский комитет Польши входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые выразили свое несогласие с возможностью участия России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже, сообщает РИА "Новости".

"Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться", — заявил Бортничук.

Исполком Международного олимпийского комитета 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские атлеты, возможно, могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. По мнению главы МОК, "отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии".

В Киеве заявили, что рассмотрят возможность бойкота Олимпиады, если российские и белорусские спортсмены примут в ней участие. Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже.

Сам Макрон, равно как и мэр Парижа Анн Идальго выступали ранее за то, чтобы предоставить российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде на условиях МОК.

Между тем, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал тех, кто говорит о возможности бойкота Олимпиады. Насколько можно понять, его критика адресована тем, кто выступает против участия российских спортсменов на Олимпиаде без флага и гимна страны, в нейтральном статусе.

Глава ОКР России подчеркнул в своём telegram-канале, что бойкот "прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла".

Он также отметил, что в таком случае "флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет". А именно этого, подчеркнул Поздняков, и добиваются оппоненты России.

"При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране", — отметил глава Олимпийского комитета России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Контуженный в боях у Сватово доброволец Огурцов: "у русских мужчин в генах заложено быть воинами"
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Последние материалы
Зеленский заявил, что Россия начала реванш
Львов вовсю готовится к "переезду" в Европу
Польша создаст коалицию против участия России в Олимпиаде-2024
Макфол: Киев рискует не получить денег от США, если конфликт затянется
В Музее истории Екатеринбурга назвали россиян "колонизаторами"
Страна.ua: у Вашингтона больше нет доверия к Зеленскому
Собянин: Московская электронная школа набрала почти 3 млн пользователей
Певец Валерий Меладзе лишился рекламных контрактов в РФ и ликвидировал компанию "МБ Про"
Семейный психолог: боязнь уколов и крови может возникать из-за стресса в раннем возрасте
Психолог Ульянова рассказала о важности личных границ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников