Польша создаст коалицию против участия России в Олимпиаде-2024

Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх, которые должны пройти в 2024 году в Париже.

По его словам, если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на Олимпиаду, Польша и другие страны "могут выдвинуть ультиматум".

Олимпийский комитет Польши входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые выразили свое несогласие с возможностью участия России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже, сообщает РИА "Новости".

"Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться", — заявил Бортничук.

Исполком Международного олимпийского комитета 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские атлеты, возможно, могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. По мнению главы МОК, "отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии".

В Киеве заявили, что рассмотрят возможность бойкота Олимпиады, если российские и белорусские спортсмены примут в ней участие. Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже.

Сам Макрон, равно как и мэр Парижа Анн Идальго выступали ранее за то, чтобы предоставить российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде на условиях МОК.

Между тем, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал тех, кто говорит о возможности бойкота Олимпиады. Насколько можно понять, его критика адресована тем, кто выступает против участия российских спортсменов на Олимпиаде без флага и гимна страны, в нейтральном статусе.

Глава ОКР России подчеркнул в своём telegram-канале, что бойкот "прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла".

Он также отметил, что в таком случае "флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет". А именно этого, подчеркнул Поздняков, и добиваются оппоненты России.

"При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране", — отметил глава Олимпийского комитета России.

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