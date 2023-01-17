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Юрист Хаминский объяснил, что запоздалая реакция вратаря является признаком "договорняка"

Спорт

Некоторые нарушения игроков во время матча могут быть переданы в правоохранительные органы. Юрист Александр Хаминский рассказал, какие признаки указывают на "договорняк" в спорте.

Юрист Хаминский объяснил, что запоздалая реакция вратаря является признаком "договорняка"

Он сообщил, что все замечания, которые выявлены во время матча, фиксируются в специальном протоколе.

"Необходимо разработать перечень коррупциогенных факторов, которые могут быть установлены контролерами и которые в обязательном порядке должны отражаться в соответствующем разделе протокола", — говорит Хаминский в беседе с NEWS. ru.

После этого в системе федерации определяют, какие нарушения необходимо передать в правоохранительные органы. Юрист считает, что необходимо создать специальные рабочие группы, которые будут выявлять неспортивное поведение по определённым алгоритмам. Он также отметил, что все уловки уже давно известны:

"Это может быть запоздалая реакция вратаря, неприменение защитных действий со стороны полевых игроков, необоснованные падения и пропуски ударов в единоборствах, несоответствующее ситуации нарушение правил в штрафной площадке в футболе и многое другое. Фиксация подобных случаев должна быть поводом для их пристального рассмотрения контрольно-дисциплинарными комитетами федераций".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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