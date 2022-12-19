Путин о триумфе Аргентины в финале ЧМ по футболу: заслужили эту победу

Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от просмотра финала чемпионата мира по футболу.

Президент России рассказал, что смотрел вторую часть финального матча Аргентина — Франция.

"Потом не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту (Альберто Фернандесу, — прим ред.), поздравить его", — сказал Путин.

Он отметил, что в Аргентине очень трепетно относятся к футболу.

"Думаю, что они заслужили эту победу", — сказал глава РФ.

Ранее Александр Лукашенко поспорил с Путиным по поводу того, кто из них больший агрессор.