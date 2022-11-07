Российская гимнастка Симакова намерена получить немецкое гражданство

Россиянка Анастасия Симакова, имеющая в своей копилке две золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниоров, планирует сменить спортивное гражданство и начать выступать за Германию. Об этом пишет Stuttgarter Nachrichten.

Как сообщает издание, родители 18-летней российской гимнастки с прошлого года живут в немецком Нюрнберге, куда этим летом переехала и сама Симакова. Россиянка уже обзавелась паспортом Германии, а сейчас готовится к приёму на немецкую тренировочную базу.

"Я хотела бы тренироваться здесь", — сказала Симакова.

Гимнастка, завоевавшая в 2019 году две золотые медали чемпионата мира в Москве среди юниоров, уже стала участницей соревнований Немецкой гимнастической лиги 5 ноября, однако официального подтверждения смены спортивного гражданства у неё до сих пор нет.